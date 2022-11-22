Свердловскую область накроет мощное арктическое вторжение

Свердловчан ждет существенное похолодание. Такой прогноз в Телеграм-канале сделал Алексей Пулин.

По информации эксперта в области метеорологии, уже во вторник через Свердловскую область на юг с севера пройдет слабовыраженный холодный фронт, который предваряет вторжение в регион холодного арктического воздуха. Он распространяется в тылу циклона, который двигается на юго-восток с Карского моря. В воздухе начнет формироваться антициклон. Его центр 22 ноября будет расположен над Северным Уралом.

Эксперт говорит, что похолодание можно назвать арктическим вторжением:

По высотам арктическая воздушная масса, поэтому говорить о вторжении будет корректно. В приземном слое существенное похолодание пока по северу, северо-востоку и востоку Свердловской области.

К примеру, в ночь на 23 ноября в Екатеринбурге будет до -16 °C, а днем — до -13 °C. Дневные температуры на этом уровне продержатся до 27 ноября. При этом по ночам начнут опускаться до -18... -19 °C. На севере будет еще холоднее.