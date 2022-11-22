Телеведущая Ольга Орлова показала свою молодую не по годам маму

Телеведущая и певица Ольга Орлова в своем блоге поделилась снимками с вечеринки, которую устроила по случаю празднования дня рождения. 45-летняя певица, как известно, готовится скоро во второй раз стать мамой.

Поклонники не сомневаются, что исполнительница ждет дочку. Слишком много намеков на этот счет дает ведущая реалити-проекта «Дом-2». У Ольги уже есть взрослый сын Артем. Ему исполнился 21 год. Парень полностью поддерживает звездную маму, которая очень давно мечтала забеременеть.

А на днях Орлова поделилась фотографией со своей мамой, произведя настоящий фурор. Несмотря на то что Галина Егоровна станет вновь бабушкой, выглядит она свежо и моложаво. Женщина как будто бы на 20 младше. Мама певицы, которой 75 лет, сделала модную стрижку пикси. Также она покрасила волосы в пепельный блонд, наверное, чтобы скрыть седину и восхитила упругим лицом без заметных морщин.

В комментариях фанаты завалили родственницу экс-солистки «Блестящих» многочисленными комплиментами. Поклонники пишут, что они не могут поверить глазам.