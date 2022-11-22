Участница телешоу «Битва экстрасенсов-16» Николь Кузнецова стала мамой третьего ребенка

Николь Кузнецова, участница «Битва экстрасенсов-16» много лет мечтала родить третьего ребенка. Однако из-за серьезных проблем со здоровьем у женщины не получалось забеременеть.

Тогда звезда телешоу обратилась за помощью к суррогатной матери. Сегодня стало известно, что у медиума родилась долгожданная дочка. О самом радостном событии 34-летняя ясновидящая сообщила в личном микроблоге.

«Добро пожаловать в этот мир, Агата Александровна!» — написала Наталья, опубликовав видео с новорожденной девочкой





Отметим, что это не первый опыт обращения медиума к суррогатной маме. В конце минувшего года бывшая участница мистического проекта заключала договор с агентством. Но у дамы, которая согласилась выносить Кузнецовой малыша, тогда случился выкидыш — плод попросту не прижился.

Подписчики поспешили поздравить финалистку 16-го сезона «Битвы экстрасенсов». Многие фанаты знают, какой ценой далось Николь это счастье.