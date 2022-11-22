Уехавшая в Испанию артистка Ани Лорак оправдалась за долгое молчание

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Уехавшая в Испанию артистка Ани Лорак оправдалась за долгое молчание
Знаменитости
Фото из открытых источников

Украинская певица Ани Лорак впервые за долгое время решила выйти на связь с поклонниками. Артистка, уехавшая в Испанию, раскрыла возможную причину столь длительного молчания.

По словам Каролины Куек (настоящее имя исполнительницы), она безумно скучала по своим поклонникам. Звезда эстрады призналась, что ей хочется многое сказать, но она пока не будет этого делать из-за опасений стать «использованной».

«Я здесь, с вами. Знаю, что скучали, я тоже очень скучаю по вам. Многое хочется вам сказать, мне не хочется просто быть использованной ничем и никем. Возможно, это и было причиной моего молчания», — написала Ани в соцсетях.

Лорак подчеркнула, что в настоящее время она готовит много проектов для того, чтобы порадовать многочисленных поклонников.

Также отметим, что ранее артистку раскритиковали за желание усидеть на двух стульях. Певица с самого начала предпочла не высказывать свою гражданскую позицию касательно политической ситуации. Это не на шутку разозлило пользователей Сети как с Украины, так и с России.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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