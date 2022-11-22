Алена Жигалова призвала отменить панк-рейв группу Little Big

Звездная журналистка и блогер Алена Жигалова в очередном выпуске своего авторского YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» высказалась по поводу отмены концертов известного музыкального коллектива Little Big в городах Казахстана и Польши.

«Вот что происходит, когда начинаешь бегать со стороны в сторону. Свалили они из России, теперь же бегают там, ныкаются. Их там везде отменяют. Отмените вообще везде группу Little Big. Да кому она на фиг нужна?» — задается вопросом Алена Жигалова в эфире программы.

По мнению журналистки, обществу нужно раз и навсегда забыть о панк-рейв коллективе. Подобного мнения придерживается музыкальный критик Сергей Соседов. Он заявил, что Little Big не нужна никому за рубежом.

Напомним, участники группы покинули РФ и сейчас базируются в США (Лос-Анджелесе). Перед отъездом Софья Таюрская и Илья Прусикин выпустили видеоклип против военной спецоперации на Украине.