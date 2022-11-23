«Ъ»: Валерия Лебедева проинформировала о новогодних телепередачах в России в этом году

Валерия Лебедева, корреспондент «Ъ», попыталась разобраться, каких новогодних ТВ-передач в этом году нам стоит ждать. Безусловно, повлияют ограничения, ведь много знаменитостей, которые появлялись в голубых огоньках, получили статусы иноагентов или попали в списки запрещенных.

Она пообщалась с одним из представителей медиарынка, который заявил, что намерен сделать новогодние программы более сдержанными. К примеру, поменять ведущих и музыку.

И хотя официально каналы о смене концепций не заявляют, замгендиректора ВГТРК Александр Нечаев заявил, что каналами холдинга «будет обеспечено зрителям новогоднее настроение, несмотря на события в стране и мире».

На ТНТ «понимают всю сложность исторического момента», поэтому уверены, что телезрители нуждаются в правильном контенте.

Не хотят обмануть зрителей, которые «привыкли, что на праздниках на ТВ создается новогоднее настроение», и в НТВ.

Некоторые телеканалы говорят, что планируют снимать программы «под самый Новый год». Обойдется это дороже, однако позволит снизить риски «показать неактуальный контент».

В итоге оценить новогодние огоньки сможем только по факту. Каналы всегда старались сохранить интригу вокруг новогоднего контента.