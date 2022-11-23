23-летняя дочь певицы Славы с нетрезвыми подругами разгромила московский SPA-отель

Старшая дочь певицы Славы (Анастасии Сланевской) устроила с нетрезвыми подругами разгром в московском SPA-отеле. 23-летняя Саша Морозова рассказала, что она должна выплатить 84 тысячи рублей за испорченное имущество.

Девушка в своих соцсетях написала, что пригласила несколько подруг на одну из вечеринок в номер. Начиналось все прилично, но внезапно компания пустилась во все тяжкие. Наследница певицы опубликовала снимок разбитого телевизора и решила прокомментировать случившееся.

«Не обошлось без происшествий, ну я так думала. Мне кажется, было все: угрозы вызвать полицию, пожарные. Зато будет в будущем, что вспомнить», – написала девушка.

Фанаты предположили, что дочь артистки и ее подружки слишком увлекались спиртными напитками. Многие поклонники не понимают, как такое можно совершить на трезвую голову.

«Некоторые веселились немного больше остальных», - призналась Саша.

Впрочем, интернет-пользователи не удивились такому развязному поведению наследницы. Ведь сама Слава неоднократно говорила, что любит шумные вечеринки. Во время застолий исполнительница также не всегда контролирует себя.