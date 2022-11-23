В Турции зафиксировано землетрясение

В Алтае-Саянском отделении геофизической службы Российской Академии наук сообщают о зафиксированном землетрясении в Турции. Уточняется, что его магнитуда оценивается в 6 баллов. Подземный толчок локализован в северо-западной части страны на расстоянии 18 километров от города Дюздже.

Эксперты Алтае-Саянского отделения характеризуют степень интенсивности землетрясения как достаточно высокую. Сообщается, что первые сотрясения земной поверхности отмечены в 4:08 по московскому времени. Работники международной геофизической службы Европейско-Средиземноморского центра по сейсмологии тоже зафиксировали подземные толчки в западном районе Турции и также определили их магнитуду в 6 баллов.