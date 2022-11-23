Агата Муцениеце явилась на премьеру фильма «Честный развод-2» в компании своих детей

Артистка появилась в кинотеатре «Кино ОККО Афимолл Сити» вместе со своими детьми от бывшего мужа Павла Прилучного. Но все внимание журналистов было приковано к наряду Агаты. Муцениеце вышла в свет в элегантном полупрозрачном костюме, который подчеркнул стройную фигуру девушки. Брюки из тонкого гипюра подчеркнули ее изящные бедра и стройные ноги, а кружевная блуза не скрыла нижнего белья. Свой наряд звезда кино дополнила черным жакетом и лакированными туфлями на шпильке.