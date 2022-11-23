Анастасию Заворотнюк коллеги возненавидели на съемках сериала «Моя прекрасная няня»

Актеры «Моей прекрасной няни» на экране выглядели очень дружными, но на самом деле все было далеко не так. Всплыла правда о закулисье популярного российского сериала.

Как оказалось, Анастасию Заворотнюк, сыгравшую няню Викторию Прутковскую, коллеги по съемочной площадке не переносили на дух. В книге «Начало» тяжелобольная актриса вспоминала, что практически все коллеги на площадке пытались избавиться от нее. Им не нравились говор артистки и ее неординарное поведение.

По утверждению Насти, она была неудобной партнершей. Из-за этого возникали недопонимания, начинались ссоры, которые всегда перерастали в конфликты.

«Многие возмущались моей игрой, а Сергей Жигунов однажды сказал: "Мы потеряем телесериал из-за Заворотнюк"», — говорила актриса.

Ситуация лишь тогда наладилась, когда сменился драматург. Атмосфера на съемочной площадке улучшилась.