Даня Милохин занесен в черный список в России за исполнение гимна Украины

Блогер и тиктокер Даня Милохин исполнил гимн Украины на одном из стримов. Теперь кумир молодежи сообщил, что продюсеры занесли его в так называемый черный список.

По словам парня, в шоу на российском ТВ он больше сниматься не будет.

«Меня в России внесли в черный список звезд. Больше на ТВ не пустят», — написал Даня в социальных сетях.

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Также ранее разгорелся скандал из-за того, что Милохин решил внезапно покинуть проект «Ледниковый период». Блогер заявил, что ему не интересно участвовать в популярном ледовом шоу, как это было в минувшем году.

В прошлом сезоне Евгения Медведева и ее молодой партнер заняли третье место в проекте. Новым партнером фигуристки в текущем сезоне после ухода Милохина стал актер Федор Федотов.