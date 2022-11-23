Елена Летучая заявила, что на российском телевидении ей не хватает просветительских передач

Популярная телеведущая Елена Летучая назвала главный недостаток российского ТВ. Она рассказала, что на отечественном телевидении не хватает разнообразных просветительских программ.

По словам Летучей, телевидению России не хватает многих передач:

«Мне лично не хватает интересных, просветительских передач о животных», — заявила она

Ведущая также добавила, что любит смотреть документальные кинофильмы о животных и передачи про интересные явления, о которых ранее не знала.

«Считаю на телевидении не хватает классного шоу с моим участием в качестве его ведущей», — пошутила Елена.

Звезда отметила, что российские телеканалы боятся запускать крупные проекты, но надеется, что в скором времени все изменится в лучшую сторону:

«Надеюсь, что наступит другое время, будут еще классные и качественные программы разных форматов, которые будем с удовольствием смотреть».