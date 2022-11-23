Ева Польна раскритиковала российское ТВ из-за недостатка познавательных передач

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Ева Польна раскритиковала российское ТВ из-за недостатка познавательных передач
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Фото из открытых источников

В интервью журналистам певица Ева Польна рассказала о том, что главным недостатком  российского телевидения, по ее мнению, является отсутствие качественных познавательных программ

В популярных развлекательных передачах, таких как «Маска» или «Аватар» члены жюри судьи часто думают, что за кем-то из главных героев скрывается именно артистка Ева Польна. Но исполнительница заявила, что она никогда не участвует в подобных телешоу, поскольку не является их фанатом.

Певица считает, что было бы гораздо лучше, если бы по российском ТВ показывали другие программы.

Хочется, чтобы на телевидении наконец-то перестали нас безостановочно развлекать и создали качественные и познавательные программы. Чтобы устраивали встречи с действительно интересными людьми, а не какими-то «героями на час», родом из социальных сетей, — говорит Польна.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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