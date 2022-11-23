Экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина признаалсь, что сделала аборт в 16 лет

Родители первоклассников школы №66 в Иванове встали живым щитом для того, чтобы не допустить на занятия одноклассника детей. Родители утверждают, что
В суботту, 19 ноября, в Екатеринбурге выставили на продажу роскошную квартиру в доме на Хохрякова, 48. Фото изнутри показало издание E1.ru. В
В столице Китая, население которой составляет около 22 миллионов жителей, за последние сутки зафиксировано 1,4 тысяч новых случаев заболевания
Актриса театра и кино, кулинар, телеведущая Юлия Высоцкая поделилась в своей соцсети с новым снимком, который привел в недоумение поклонников. Дело в
Звезда "Дома-2" исполнила новую песню под названием "Релокация". В композиции Ольга Бузова упрекает бойфренда в том, что он сбежал в Грузию под
Новая телевизионная программа на канале ТНТ с участием пяти ведущих, включая Ксению Бородину, Яну Кошкину, Ольгу Картункову, Алину Герман и Екатерину
Бенефициар группы RBE Андрей Шокин, чья деятельность связана со скандалами вокруг организации питания для ОАО «РЖД», зарегистрировал в Самаре новую
Комментируя появившееся в Сети видео с расправой над российскими солдатами в Макеевке, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что несмотря ни на что,
Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, как помогал губернатору Петербурга Александру Беглову избраться на пост. Его интервью опубликовали
Минобороны Великобритании опубликовало новую сводку о ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Аналитики британской разведслужбы
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