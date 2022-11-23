Экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина признаалсь, что сделала аборт в 16 лет

Наталья Гулькина – знаменитая российская исполнительница. Экс-участница «Миража» в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что в 16 лет сделала аборт.

Как могла принимать тогда свои решения. В общем, вот так сложилось. Уже после этого, конечно же, наши с ним пути разошлись, – сообщила Гулькина.

Первая беременность исполнительницы случилась после отношений с молодим возлюбленным, 17-летним Сергеем Серафимовым. Подростки познакомились в метро. Вскоре симпатия между ними переросла в сильные чувства. Но родители Гулькиной настояли на прерывании беременности.

Начался очень неприятный период в жизни. Родители посчитали, что я маленькая для семьи и материнства, поэтому приняли решение, мол, ей ребенок не нужен. Сережа мне говорил: „Давай, мы справимся“. Но это было бесполезно, я действительно была еще ребенком, жила с родителями, они меня содержали, - добавила солистка группы.

Напомним, 58-летняя Наталья воспитывает двоих детей. Замужем певица была четыре раза.