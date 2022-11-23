Экс-супруг Ксении Бородиной уклоняется от выплаты алиментов на дочь

Недавно телеведущая Ксения Бородина развелась со своим мужем Курбаном Омаровым. Несмотря на сплетни о новых отношениях, теледива одна воспитывает двух дочерей от разных браков.

Как оказалось, отцы Маруси и Теоны не принимают участия их финансовом обеспечении наследниц. Об этом звезда Дома-2 откровенно рассказала в соцсети.

Старшую дочь Бородина родила от Юрия Будагова. Именно к нему у Ксюши много претензий. На многомиллионную аудиторию она заявила, что мужчина совершенно не помогает с деньгами на дочь.

С Курбаном удалось договориться, поскольку экс-муж регулярно пересылает небольшую сумму денег для нужд Теоны. Но ведущая намекнула, что этого недостаточно.

«Школа, няни, путешествия, быт, одежда – все на мне», – заявила девушка.

Также она добавила, что гордится успехами в карьере. Именно ее высокая востребованность позволяет самостоятельно содержать дочерей, ни в чем им и себе не отказывать.