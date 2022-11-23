Экс-супруг Ксении Бородиной уклоняется от выплаты алиментов на дочь

Родители первоклассников школы №66 в Иванове встали живым щитом для того, чтобы не допустить на занятия одноклассника детей. Родители утверждают, что
Писатель Захар Прилепин считает необходимым ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Он не согласен с позицией Кремля касательно того,
В столице Китая, население которой составляет около 22 миллионов жителей, за последние сутки зафиксировано 1,4 тысяч новых случаев заболевания
Украинская певица Ани Лорак впервые за долгое время решила выйти на связь с поклонниками. Артистка, уехавшая в Испанию, раскрыла возможную причину
На телешоу «Суперстар! Возвращение» регулярно вспыхивают скандалы. На этот раз в перепалке приняли участие несколько человек. Начался конфликт после
Звезда "Дома-2" исполнила новую песню под названием "Релокация". В композиции Ольга Бузова упрекает бойфренда в том, что он сбежал в Грузию под
Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, как помогал губернатору Петербурга Александру Беглову избраться на пост. Его интервью опубликовали
Бенефициар группы RBE Андрей Шокин, чья деятельность связана со скандалами вокруг организации питания для ОАО «РЖД», зарегистрировал в Самаре новую
Минобороны Великобритании опубликовало новую сводку о ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Аналитики британской разведслужбы
Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о полной готовности городских служб к уборке улиц, еще до начала календарной зимы петербуржцы
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