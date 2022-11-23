Лариса Долина заявила, что Jony и Mary Gu обладают своим музыкальным стилем

Российская и советская эстрадная певица Лариса Долина в последнем интервью перечислила молодых артистов, которые, по ее личному мнению, обладают собственным музыкальным стилем и при этом не «равняются на Запад».

«Есть у нас в стране представители молодого поколения, они не равняются на Запад, пишут что-то свое. Артем Кача, Джони, Mary Gu, Мари Краймбрери. Хотя и наслушались западной музыки, у них есть абсолютно свой почерк», — заявила Долина.

Также 67-летняя артистка назвала исполнителя Ваню Дмитриенко «талантливым парнем», который обладает отменным видением музыки.

Лариса Александровна призналась, что она заинтересована в перечисленных артистах, поскольку в них безусловно есть «зерно» и отметила, что хотела бы выступить дуэтом с Mary Gu.