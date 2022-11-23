Майданов об эмиграции Пугачевой из РФ: «Надеюсь, правда дойдет до всех, включая Аллу Борисовну»

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Майданов об эмиграции Пугачевой из РФ: «Надеюсь, правда дойдет до всех, включая Аллу Борисовну»
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Фото из открытых источников

Денис Майданов не только популярный артист, но и политик. Он является депутатом Госдумы, первым зампредседателем комитета по культуре.

В интервью Вячеславу Манучарову для шоу «Эмпатия Манучи» на Ютуб Майданов рассказал, как относится к отъезду из РФ Аллы Пугачевой.

«Это очень сложно... Меня она когда-то пригласила на “Рождественские встречи”, это был подарок судьбы. Алла Борисовна очень продвинутая в этом смысле. Всегда тащила на “Рождественские встречи” интересных ребят, нестандартных, субкультурных артистов для того, чтобы освежить палитру. Не секрет, что прозвучавшие там хиты всегда становились популярными. Это был 2012 или 2013 год, мои песни были на радиостанциях. Появился трек песня “Пролетая над нами”, он прозвучал на “Рождественских встречах”. Это дало ХИТУ дополнительное дыхание. Спасибо, было круто. Пугачева была великой, она многое решала, своей дланью могла благословить певца. Но сделала свой выбор, она с той, либеральной Россией. Как говорит, со свободной. Мы для нее Империя зла. Господи, кто так нарекал нашу страну?... Сейчас такое время, когда все наоборот. Так настоящая Империя зла называет Святую Русь. Оболгать и облить грязью проще всего. Я искренне надеюсь, что в конце концов правда до всех дойдет, включая Аллу Борисовну..», - высказался политик.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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