Максим Галкин прилетел в Израиль к жене Алле Пугачевой и своим детям

Алла Борисовна просила супруга приехать к ним хоть на пару денечков. И вот 22 ноября он оказался с семьей. Шоумен посвятил время детям, которые учатся в местной школе.

Артист опубликовал в социальной сети видео, на котором показал, как проводит свободное от выступлений время со своими наследниками. На кадрах видно, что комик соревнуется с сыном на свежем воздухе. 46-летнему артисту удалось по скорости обогнать наследника. Ролик снят его дочерью. Девочка стала громко хохотать, когда папа оказался горизонтально к земле.

«Папа, тебе помочь?» — спросила Лиза. «Все в порядке», — ответил юморист.

Поклонники отметили, что на кадрах не хватало Пугачевой. Многие фанаты восхитились тем, как подрос Гарри и были приятно удивлены физической подготовкой Максима.

Примечательно, ранее продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что Галкин постепенно готовится к возвращению назад в РФ. Об этом свидетельствует отсутствие высказываний в сторону российских властей на его концертах. По словам музыкального эксперта, артист сейчас занимает выжидательную позицию.

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