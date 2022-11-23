Мама модели Водяновой Лариса Кусакина впервые высказалась об отказе от четвертой дочери

Всемирно известная модель Наталья Водянова нашла свою родную сестру, которую более 20 лет назад отдали в приемную семью. Родственная связь была доказана генетической экспертизой.

Мать супермодели Лариса Кусакина работала на нескольких работах, чтобы прокормить 3-х дочерей, одна из которых страдала ДЦП. Поэтому большим испытанием для женщины стало появление еще одного ребенка.

«Я растерялась, ведь было понятно, что в одиночку всех детей не потяну. Мы жили, мягко говоря, небогато, а тут уже нарисовалась мрачная перспектива жизни впроголодь. Тогда, чтобы спастись от неминуемой нищеты и возникла мысль написать отказную, а затем при первой возможности забрать назад. Появились надежды на светлую полосу в обозримом будущем: у Наташи в модельном бизнесе были успехи, она была уверена, что достаточно заработает и поможет семье», — призналась Лариса.

Женщина была уверена, что когда-то сможет найти дочь Машу. Поиски не прекращались на протяжении нескольких лет. Водянова прибегала к помощи детективов. К счастью, Дженнифер (новое имя Маши), сама нашла своих близких с помощью сервиса по отслеживанию родственников. ДНК установило, что Кусакина является ее матерью. Наталья была безумно рада встретить давно потерянную сестру.



