Милявская обвинила Киркорова в краже ее полупрозрачного комбинезона на концерте в Алма-Ате

Лолита Милявская обвинила Филиппа Киркорова в краже ее полупрозрачного комбинезона на концерте в Алма-Ате. Певица сдала своего коллегу и рассказала, что знает, откуда у него скандальный образ, в котором музыкальный исполнитель вышел на сцену в Казахстане.

Как утверждает артистка, сценический наряд поп-король взял у нее. По словам Лолиты, она отдала свой комбинезон ему несколько лет назад. Милявская уточнила, что сделан он из полупрозрачной ткани. Скорее всего, это была шутка со стороны певицы.

Стоит сказать, что Милявская действительно когда-то появлялась в похожем эпатажном наряде на концерте. Было это в 2017 году в Баку.

Напомним, в одном из номеров Киркоров вышел на сцену в капроновом лонгсливе и лосинах, надетых поверх черных трусов. Казалось бы, он забыл надеть часть «голого» костюма. Зрители были шокированы его нарядом, ведь артист всегда тщательно готовится к своим концертам и придумывает образы.







