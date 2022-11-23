Музыкальный критик Бабичев заявил, что песня «Крошка моя» является хитом на десятилетия

Российская музыкальная поп-группа «Руки вверх!» является одним из немногих коллективов 90-х годов, который остается до сегодняшнего дня актуальным. По крайней мере в этом уверен музыкальный критик Евгений Бабичев.

По словам продюсера, лидер коллектива Сергей Жуков —это композитор, который «многое понял в секрете успеха и создании хитов». Бабичев отмечает, что до сих пор люди танцуют под композицию «Крошка моя» и скорее всего будут это делать ещё десятилетия.

Какую реакцию вижу каждый раз, когда на дискотеках звучит песня «Крошка моя»! Не нужны никакие ремиксы или новые обработки. Под нее еще не одно десятилетие будут по полной отрываться, — считает критик.

Эксперт подчеркнул, что Жуков не утратил интерес к музыке. Современные песни «Руки вверх!» не повторяются, но популярны и актуальны наравне со всеми старыми хитами. Именно поэтому коллектив до сих пор собирает в России целые стадионы.