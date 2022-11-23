Ольгу Бузову заметили на свидании с ухажером из шоу «Дом-2» Романом Гриценко

Роман Гриценко начал ухаживать за певицей Ольгой Бузовой еще на проекте «Дом-2». Он делал подарки телеведущей, приглашал на свидания. Но звезда думала, что он хочет пропиариться за ее счет.

Позже был другой проект «План Б», где Рома также боролся за сердце Бузовой. Но парень даже не смог дойти до финала и вылетел из шоу намного раньше. Теперь у Гриценко появился третий шанс.

Парочку заметили в ресторане в «Москва-Сити» с коктейлями. Молодые люди употребляли алкоголь, много разговаривали и даже флиртовали. Счет за романтический ужин закрывал Роман, после этого они отправились к себе домой.

«Счет закрывал мужчина. Из кафе Бузова и спутник вышли в обнимку, однако разъехались порознь, мы видели», — поделился сотрудник ресторана.

Гриценко снимает квартиру в комплексе, а поющая телеведущая отправилась в свои новые апартаменты, куда переехала на прошлой неделе.

Сама Бузова не комментирует свою личную жизнь. Однако в последнее время Оля намекает, что у нее появился мужчина.