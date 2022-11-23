Певец Игорь Саруханов проинформировал, что уже составил завещание в пользу своих дочерей

66-летний Игорь Саруханов боится возможных скандалов за его имущество, которые возникнут после смерти, поэтому признался, что уже написал завещание.

Артист был женат шесть раз. С последней женой он развелся три года назад. Музыкант говорил, что любовь прошла. Он творческий человек, поэтому не может жить без чувств. После развода певец сообщил, что готов к новым отношениям. Игорь однажды надеется встретить вторую половинку, а пока занялся собой. Саруханов похудел на 7 килограммов и не желает на этом останавливатся.

Впервые музыкант стал отцом в 58 лет. В 2014 году он удочерил дочь шестой супруги Татьяны, 2-летнюю Любу. Через год жена подарила ему еще одну дочь Розалию.

Певец позаботился о будущем своих дочерей. Чтобы после его кончины не было дележа имущества, он решил составить завещание. Согласно ему, квартира в столице, загородный дом с сауной и бассейном, коллекция гитар, музыкальный лейбл и все авторские права переходят детям.

«Я давно все написал, все автоматом им остается. Мы не вечные. За угол зашел и все, нет тебя, упал кирпич», — говорит Саруханов.



