Российская актриса Ольга Бодрова рассказала правду про своего знаменитого отца

Ольга Бодрова, российская актриса театра и кино, пошла по стопам своего знаменитого отца. Девушка активно снимается в кино, а также играет в театре. И каждый раз она отвечает на вопросы об отце.

Ольга была еще совсем маленькой, когда Сергей Бодров без вести пропал в Кармадонское ущелье. Она признавалась, что помнит папу, но больше по интервью и видеофрагментам, которые сейчас есть в социальных сетях. Несмотря на это, нередко наследницу покойного артиста спрашивают про известного отца.

Задавая вопросы, репортеры традиционно вспоминают цитату Бодрова про артистов. При этом он сам себя не считал представителем творческой профессии.

Отец никогда не считал себя артистом. Очень точно отвечал на подобные вопросы в своих интервью. Он говорил, что артист начинается на сцене, а чтобы стать артистом, надо посвятить всю жизнь жертвенной зависимости. У него же на самом деле были другие идеи.

Кстати, сама Ольга она долго сопротивлялась, чтобы стать актрисой. Но в определенный момент Бодрова поняла, что это ее призвание. Девушке не хотелось заниматься ничем другим, а сейчас съемки доставляют ей радость и кайф.