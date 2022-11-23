Российский двойник Верки Сердючки пожаловался на попытку избиения после концерта

Шоумен Сергей Дворецкий, который более 15 лет пародирует украинскую певицу Верку Сердючку, пожаловался на попытку избиения после одного из концертов. Артист признался, что он был вынужден усилить свою охрану из-за зрителей, которые его буквально подкарауливают после выступления. Россияне обвиняют двойника в том, что он говорит «про Россию гадости».

По словам Сергея, после начала СВО работать в РФ в образе Сердючки «очень тяжело». Зрители двойника зачастую ассоциируют с оригиналом, певцом Андреем Данилко, поддержавшим Украину.

Если зрители подвыпили, особенно не разбираются, какая Сердючка перед ними — настоящая либо нет. Выскакивали даже на сцену и начинали выяснять отношения: почему Верка говорит гадости в адрес РФ. Подкарауливали после концертов, хотели побить. Приходилось вмешиваться моим охранникам. Охрану пришлось усилить, — признался Дворецкий.

Шоумен отметил, что в стране по-прежнему есть люди, которые желают пригласить Сердючку на свадьбу и день рождения. Но военных и сотрудников МВД среди заказчиков нет.

Военнослужащие и полицейские крайне негативно реагируют, если они отдыхают в ресторане, и выхожу я в образе Верки Сердючки. Не угрожают, но резко требуют «убрать меня со сцены», — добавил артист.

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