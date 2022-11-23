Сайт kp.ru назвал 10 главных эстрадных звезд России 2022 года

Сайт kp.ru составил список топовых эстрадных звезд 2022 года в России. Предварительно были изучены продажи билетов на концерты артистов и чарты онлайн площадок.

Объективными показателями популярности эстрадных музыкантов можно считать: продажи билетов на большие сольные концерты, гастрольные туры с хорошими продажами, ТОПы на онлайн площадках, а также прослушивания в цифровых магазинах (сервисах, где можно за подписку слушать музыку).

Итак, в ТОП-10 вошли такие исполнители: SHAMAN, Леонид Агутин, Jone, Анна Асти, Григорий Лепс, Сергей Жуков («Руки Вверх»).

Также среди главных эстрадных артистов в России издание отметило певца Сергея Лазарева, Лолиту, исполнительницу МакSим, Филиппа Киркорова.



