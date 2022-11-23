Семенович призналась, что пьет таблетки горстями для восстановлении после коронавируса

Анна Семенович в настоящее время активно восстанавливается после перенесенного ковида. Коронавирусом пышногрудая артиста переболела в третий раз.

Сперва не поняла, что у меня ковид. Неожиданно появились слабость и сильная головная боль. А затем поднялась высокая температура - до 39.5. Никак не могла ее сбить несколько дней. Ставили мне капельницы. Состояние ужасное было. Это продолжалось на протяжении недели.

Немного оклемавшись, певица обратилась к врачам. Блондинка выяснила, что после тяжелого течения болезни в организме произошли неприятные изменения:

Сдала кровь. Оказалось, у меня в организме мало витаминов. Все из-за болезни. Мне прописали огромное количество витаминов: В, С, Д, Е, и железо. Сейчас горстями пью лекарства, ковид сильно ослабил иммунитет. Надеюсь, что скоро пойду на поправку.