Телеканал ТНТ покажет пародию на фильм «Ирония судьбы» с Киркоровым и Бузовой

На канале ТНТ под Новый год покажут новый комедийный фильм «СамоИрония судьбы!», в основу которой положен сюжет известной советской кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Телеканал опубликовал новые снимки со съемок новогоднего фильма «СамоИрония судьбы!». Судя по кадрам, роль Лукашина в нем сыграет комик и шоумен Тимур Батрутдинов. Его невестой станет певица и телеведущая Ольга Бузова. Вместо Ипполита душ в пыжиковой шапке пойдет поп-король Филипп Киркоров.

В ленте будут показаны сцены из советской классики. Также зрители увидят пародии на известные сериалы и музыкальные видеоклипы. К примеру, певица Люся Чеботина в фильме перевоплотится в американскую звезду Бритни Спирс из ее клипа Toxic, а пародист Тимур Батрудинов окажется в веб-сериале «Игра в кальмара».