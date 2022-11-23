«Убойная сила». Что стало с актерами сериала и где они теперь

«Убойная » — один из культовых сериалов 2000-х. Рассказываем об актерах сериала, которые 22 года назад стали любимыми и популярными артистами.

В прошлом года Контсантин Хабенский, сыгравший молодого милиционера Игоря Плахова, был назначен художественным руководителем МХТ имени Чехова. Сегодня он работает в театре и снимается в кино.

Андрей Федорцов, который в сериале исполнил роль старшего лейтенанта Васю Рогова, продолжает активно работать на ТВ, играть в театре и сниматься в сериалах.

Евгений Ганелин в настоящее время проживает Санкт-Петербурге и трудится в театре им. В.Ф.Комиссаржевской. Также он руководит актерским курсом кафедры театральнoго искусства факультета искусств при СПбГУ.

Исполнивший роль майора Виригина Сергей Кошонин снялся не менее чем в 20 кинофильмах и нескольких десятках сериалов. Сейчас он продолжает сниматься.

Семен Стругачев играет в Театре Ленсовета и разных антрепризных спектаклях. Также он снимается в многосерийных фильмах.

Несмотря на солидный возраст, 90-летний Георгий Штиль продолжает работу в театре и играет в спектаклях.

Евгений Леонов-Гладышев в 2018 году получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения на улице. После лечения и реабилитации он практически полностью восстановился, но пока не вернулся к активной работе.