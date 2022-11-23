В Воронеже молодой певец Юрий Николаенко превзошёл Филиппа Киркорова

2 декабря 2022 года в концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» (Воронеж) выступит новый кумир молодёжи - певец, выступающий под сценическим псевдимом NЮ. Артист обещает воронежцам яркую концертную программу, лирику и рок-н-ролл.

Хиты 33-летнего Юрия Николаенко сегодня у всех на слуху. Изначально организаторы выступления планировали провести концерт в ночном клубе, но позже выяснилось, что площадка для выступления артиста не подходит. Она слишком маленькая, а желающих купить билеты очень много. В результате сейчас на мероприятие в Event-Hall проданы все билеты. При этом воронежские гастроли Филиппа Киркорова пришлось перенести, поскольку жители выкупили лишь половину билетов.

Харизматичный Юрий появился как будто из ниоткуда. Клипы певца, размещенные в социальных сетях и на видеохостингах, сделали его знаменитым. Впрочем, уроженец Норильска много лет шёл к популярности. Он не только сочинял песни и пел их с 15 лет, но и активно снимался в фильмах и сериалах.

Сейчас Николаенко делает акцент на музыке и выступает в качестве режиссёра-постановщика собственных клипов. По мнению большинства критиков, этого исполнителя с кем-либо сравнивать сложно, поскольку он занимает отдельную нишу в шоу-бизнесе.