Владимир Пресняков продолжает бороться с серьезными осложнениями после коронавируса

В минувшем году Владимир Пресняков перенес коронавирус. Болезнь протекала тяжело, и не прошла бесследно. Сейчас певец мучается от возникших серьезных осложнений, о чем рассказала его жена Наталья Подольская.

Сейчас артистка находится на отдыхе, но без любимого мужа. Своими переживаниями Подольская поделилась с поклонниками в личном блоге.

«А что писать?! После „Ледникового периода“ прилично похудела, аппетита нет. Володя не полетел с нами из-за осложнений после ковида. Это стало неприятным сюрпризом», — написала 40-летняя исполнительница.

Неизвестно, как сейчас себя чувствует Владимир. Ясно только то, что коронавирус действительно стал для него непростым испытанием.

«Я переболел очень жестко, вышел едва живым. Не знаешь, как бороться с этой болезнью, поэтому остаешься инвалидом в доме, где Туся, Артемий, маленький ребенок. Если бы не Наталя, не знаю, как бы закончилась болезнь. Я выкарабкался чудом. Пока у меня есть антитела, а когда они исчезнут, то буду обязательно вакцинироваться», — рассказывал 54-летний артист.