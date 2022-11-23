Внешний вид 58-летнего российского актера Алексея Серебрякова пугает его поклонников

Десять лет назад знаменитый российский актер театра и кино Алексей Серебряков переехал с семьей в другую страну. Своё решение он обьяснил желанием обеспечить наследникам хорошее будущее. Кстати, он тем самым оскорбил многих коллег и соотечественников.

Тем не менее, недавно артист решил поддержать Россию и вернуться назад с женой и детьми на родину. Сейчас уезжать из страны он не планиует, несмотря на столь непростое время.

На днях в честь 60-летия Виктора Пелевина состоялась премьера фильма «Пелевин», на которую приехали многие знаменитости. В числе неожиданных гостей был опальный Серебряков. Алексей появился в компании Татьяны Лютаевой. Звезды сделали несколько снимков на красной дорожке и быстро отправились в зал. Общаться с журналистами 58-летний актер наотрез отказался.

Артист кино выбрал для премьеры полосатый свитер, брюки хаки и зелёные ботинки. А вот внешность звезды сериала «Бандитский Петербург» з напугала поклонников и вызвала много вопрососв. Дело в том, что Серебряков очень сильно похудел, усунулся и отрастил бороду.



