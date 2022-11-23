Попова: актер Александр Старостин перед смертью, предположительно, был сильно избит

Российский и советский актер Александр Старостин скончался в минувший понедельник, 21 ноября. Артисту на момент смерти исполнился 71 год.

Позже удалось выяснить, его кончина могла быть неслучайной. Дело в том, что за полторы недели до этого Александр был жестоко избит. После избиения актер впал в кому. Об этом рассказала заслуженная артистка Нина Попова:

«Все это очень грустно, там трагедия произошла… Его нашли с шестью сломанными ребрами. Одно ребро даже в легкое попало. Был в коме», — призналась Попова.

Отметим, что официальную причину смерти не называют.

Александр Старостин - театральный актер, снимался в кино. Сыгранных персонажей второго плана можно увидеть в кинофильме «А зори здесь тихие» и картине «Следствие ведут знатоки».