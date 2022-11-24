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В Китае обнаружено новое месторождение сланцевого газа

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В Китае обнаружено новое месторождение сланцевого газа
В Мире
Фото из открытых источников

Компания Sinopec в ходе разведывательных геологических работ обнаружила новое месторождение сланцевого газа на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу. Объемы газа здесь оцениваются экспертами в 146 миллиардов кубических метров.

Руководитель компании Ма Юншэн заявил, что новое месторождение открывает перспективу широких работ по дальнейшей геологической разведке и добыче сланцевого газа. Он отметил, что разработка месторождения способствует наращиванию энергетических ресурсов Китая. При этом он добавил, что газ находится на большой глубине, что требует решения ряда технологических вопросов. Эксперты отмечают, что сланцевый газ включает метан и считается одним из самых экологически чистых видов топлива.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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