Актер Александр Дьяченко рассказал о пророчествах режиссера Балабанова в кинофильме «Брат-2»

Актер Александр Дьяченко около десяти лет прожил в США. В передаче "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" он рассказал об актере фильма "Брат" Сергее Бодрове и объяснил, почему Балабанова можно назвать пророком. '

По его словам, Бодров был честным человеком не только по отношению к себе, но и по отношению к людям и миру.

"Прекрасные слова его, которые характеризуют героя и его самого, о том, почему так все случилось с Данилой. Зачем он поехал в Америку? Без денег, никого не зная. Просто поехал, чтобы отдать дань полковому другу. У него что, не было больше дел? Или ему кто-то заплатил? Или кому-либо что-либо обещал? Ничего не обещал никому. Потому, что так нужно, это ясно. То же происходит сейчас. Поэтому актуальны его слова, что ребята, которые на войне, а на войне, как никогда, определяется, чья и где правда. Они лучше нас, лучше понимают, что есть правда. Те, кто критикует, пытается плохо говорить о них, попадают в разряд "не наших", – рассказал Александр про роль Данилы Багрова.

Телеведущий напомнил о пророческих кадрах из кинофильма Балабанова, когда произошла встреча русского убийцы с украинским коллегой в аэропорту.