Актриса Зепюр Брутян сфотографировалась со своим загорелым мужем Павлом Прилучным в Дубае

Павел Прилучный и Зепюр Брутян решили поехать вдвоем в отпуск за границу. Знаменитая пара наслаждается друг другом, но не забывает о поклонниках.

Так, Зепюр записала в своем микроблоге видеообращение к фанатам и поблагодарила их за щедрый подарок. Как оказалось, именно поклонники купили знаменитостям путевку в Дубай. На днях влюбленные заселились в отель, а сегодня отправились осматривать местные достопримечательности.

Актриса поделилась в соцсети видео, на которых засняла отпуск. Также Зепюр показала общий снимок с мужем, на котором можно заметить, что за несколько дней Павел успел сильно загореть.

«За три дня так загорел, что ночью его не видно. Приходится фотографироваться через вспышку. Люблю тебя, мой черненький», - написала Брутян.