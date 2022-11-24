Дочь певицы Валерии Анну Шульгину заподозрили в беременности

Последнее время старшая дочь знаменитой певицы Валерии Анна Шульгина активно занимается своей карьерой. Молодая девушка, официально сменившая имя на псевдоним SHENA, успела добиться в творчестве серьезных успехов. Она стала популярной не только в России, но и за границей.

При этом личную жизнь начинающая артистка отодвинула на второй план. Но на новой фотографии, которую Анна опубликовала в своем Telegram-канале, фанаты рассмотрели очертания округлившегося живота. Впрочем, не исключено, что это такой фасон или игра света, и Шульгину рано поздравлять с пополнением.

Примечательно, но Валерия была бы рада рождению внука или внучки. Певица активно и с радостью принимает участие в жизни первой внучки, которую ей подарил младший сын Арсений.

Анна Шульгина родилась в 1993 году в Москве. Телеведущая и актриса появилась на свет от продюсера Александра Шульгина.