Екатерина Варнава встала на колени перед героиней E1.RU на киберногах

22 ноября 2022 года в ККТ «Космос» состоялось награждение представителей бизнеса Екатеринбурга по версии читателей издания E1.RU. Ведущими церемонии стали Екатерина Варнава и Андрей Малахов. Для зрителей спели Юрий Лоза, Леонид Агутин, Сергей Бобунец. Награды вручали герои публикаций и представители власти с уральскими звездами.

Многие в зале не смогли сдержать слез, когда на сцене появлялись народные герои. Так, когда 15-летняя школьница Оля Долгошеева вышла на сцену для вручения статуэтки, Варнава встала перед ней на колени в знак своего признания и уважения.

Оля родилась без ног, но для счастливой жизни у нее есть прекрасные родители, хорошие друзья и любимое плавание. Недавно девушка выполнила норматив мастера спорта по плаванию, поэтому была включена в Паралимпийскую сборную РФ. У школьницы есть много спортивных побед, она соревнуется с взрослыми спортсменами, победителями чемпионатов мира и параолимпиад.

Долгошеева катается на самокате, мечтает о победе на паралимпийских играх и хочет быть ветеринаром. На сцену она вышла на киберногах — современных электронных протезах.

Свердловский губернатор, который с героиней вручал приз в номинации «Социально ответственный бизнес», также выразил свое восхищение. Евгений Куйваше признал, что она является примером настоящего уральского характера.