Глобальное уничтожение мужчин: почему человечеству грозит вымирание

Фертильность мужчин стремительно снижается по всему миру. Этот факт вызывает у ученых беспокойство. Команда специалистов из Еврейского университета в Иерусалиме сообщила об уменьшении концентрации сперматозоидов у мужчин всех континентов.

За 50 лет это число уменьшилось вдвое (с 100 млн на миллилитр до 49 млн). При этом зачать ребенка проблематично при показателе 40 млн/мл. Эякулят ухудшается во всех возрастных категориях, особенно от 18 до 30 лет.

По данным ВОЗ, в 1970 году бесплодных пар было пять процентов в мире, а сейчас — 15-25 процентов. Проблема с мужской фертильностью уже способствует снижению рождаемости в США и Китае.

Одной из главных причин ученые называют отравление бисфенолом А. Он содержится в пластике, из которого изготавливают многие изделия, от зубных пломб до бутылок для воды. Накапливаясь в организме, он приводит к репродуктивным патологиям.

Другая проблема — это сильное загрязнение воздуха. Речь идет о так называемых частицах PM-2,5.