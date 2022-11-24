Ивлеева назвала шутки в шоу «ЧБД» о ее клиторе жестокими и неловкими

Два года назад Анастасия Ивлеева снялась в шоу «ЧБД» («Что было дальше?»). Зрителям тогда не понравилось поведение телеведущей. Многие обвинили блогершу в высокомерии.

31-летняя звезда призналась, что не могла выстоять перед язвительными шутками комиков. Она пыталась выглядеть уверенно, однако на самом деле оказалась ранимым человеком. В определенный момент знаменитая блондинка чуть не покинула со слезами площадку.

Ивлеевой тяжело пересматривать выпуск «ЧБД» со своим участием. Некоторые слова комиков Насте показались неуместными. К примеру взять, шутку Рустама Рептилоида о ее клиторе.

«Это было жестко. Сейчас смотрю и мне за себя и них неловко. Понимаю, почему людям нравится, ведь так или иначе знаменитости в неловкой ситуации, можно посмеяться над ними. Но это ужасно, не смешно», — поделилась актриса.

Впрочем, зрители в студии не одобрили юмор комиков. По словам блогерши, авторы проекта вставляли при монтаже смех. Овации публики на самом деле не были искренними.





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