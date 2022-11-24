Яна Поплавская раскритиковала пародию канала ТНТ на новогодний фильм «Ирония судьбы»

Яна Поплавская решила высказать свое мнение о фильме "СамоИрония судьбы", который в настоящее время готовит телеканал ТНТ к предстоящему новогоднему эфиру. Свое умозаключение актриса озвучила в Telegram-канале.

Яна в пух и прах раскритиковала проект ТНТ. Она заявила, что переснимать идеальный фильм Эльдара Рязанова было глупой идеей. Поплавская выразила свои сомнения в актёрских способностях звёзд шоу-бизнеса, которых отобрали на главные роли в новогодней пародии.

"Сядут россияне за новогодний стол с Олей Бузовой в роли Гали, Филиппом Киркоровым в роли Ипполита и Тимуром Батрутдиновым в роли Лукашина. Это разве актеры? Зачем эту пародию снимать, зачем переснимать идеально снятый кинофильм?", - задала вопрос возмущенная артистка.

Напомним, о кинопроекте «Самоирония судьбы» от канала ТНТ широкий круг российских телезрителей узнал благодаря снимкам, просочившимся в Сеть.