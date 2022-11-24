Как складывается жизнь Милохина после ухода из «Ледникового периода» и отъезда в США

25 октября этого года тиктокер Даня Милохин сообщил о решении покинуть шоу на Первом канале «Ледниковый период». Затем он улетел в Дубай.

Прошёл месяц с того времени, но споры о поступке блогера в Сети не утихают. Теперь в СМИ появилась информация о том, что парень за свой проступок попал в «чёрный список» российского ТВ.

После ОАЭ Даня улетел в Америку со своим другом, украинским тик-токером Артуром Бабичем. На одном из стримов ребята спели вместе гимн Украины. Общественность была возмущена. Отрывок завирусился, чему Милохин возмутился — до этого ведь он спел гимн России. После этого из России блогеру постоянно прилетают «приветы». Пользователи потребовали признать его иноагентом, негативно высказываются многие звезды шоу-бизнеса. И вот вчера появилась информация о том, что Даню хотят признать иноагентом с лишением гражданства.

Милохин тем временем увеличил ценник за свое выступление до 3 млн рублей. Он выразил готовность выступить в любой стране мира. В Сети также появился райдер кумира молодежи: перелет эконом-классом, четырехзвездочный отель, фруктовая нарезка, сэндвичи, чипсы, картофельное пюре, пюре Агуша (10 штук), Доширака с курицей, напитки и игрушка в виде «Единорога».