Ксения Собчак отреагировала на то, что Чулпан Хаматову признали лучшей актрисой года в Латвии

Ксения Собчак также вслед за своими коллегами решила прокомментировать новость о том, что российская артистка Чулпан Хаматова стала в Латвии актрисой года. Своими рассуждениями телеведущая поделилась в Telegram-канале.

Журналистка выразила мнение, что критики Чулпан обязательно обратят внимание на тот факт, что она, получая награду, произнесла речь на латышском языке. Актриса поблагодарила Латвию за возможность работать.

«Либеральный Твиттер ждет, как порвет критиков Хаматовой в Латвии и России. Особенно из-за ее латышского языка, конечно же. Ну, мы тоже ждем», - написала Ксения.

Отметим, сегодня появилась информация о том, что народная артистка РФ удостоилась премии «Ночь лицедеев» в номинации «Лучшая актриса». Наградили сбежавшую Чулпан Хаматову за спектакль Нового рижского театра Post Scriptum.