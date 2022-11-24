Ксения Собчак отреагировала на то, что Чулпан Хаматову признали лучшей актрисой года в Латвии

Родители первоклассников школы №66 в Иванове встали живым щитом для того, чтобы не допустить на занятия одноклассника детей. Родители утверждают, что
Российская исполнительница Наталья Подольская показала в социальных сетях свою фигуру в купальнике после похудения из-за съемок в телешоу «Ледниковый
Писатель Захар Прилепин считает необходимым ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Он не согласен с позицией Кремля касательно того,
Украинская певица Ани Лорак впервые за долгое время решила выйти на связь с поклонниками. Артистка, уехавшая в Испанию, раскрыла возможную причину
2 декабря 2022 года в концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» (Воронеж) выступит новый кумир молодёжи - певец, выступающий под сценическим
Сайт kp.ru составил список топовых эстрадных звезд 2022 года в России. Предварительно были изучены продажи билетов на концерты артистов и чарты
В столице Китая, население которой составляет около 22 миллионов жителей, за последние сутки зафиксировано 1,4 тысяч новых случаев заболевания
Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, как помогал губернатору Петербурга Александру Беглову избраться на пост. Его интервью опубликовали
Корреспондент издания«Фонтанки» решил взять участие в эксперименте и подать документы в визовый центр Франции. Он мониторил слоты с августа по
Бенефициар группы RBE Андрей Шокин, чья деятельность связана со скандалами вокруг организации питания для ОАО «РЖД», зарегистрировал в Самаре новую
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