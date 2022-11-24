Лайма Вайкуле даст три концерта в Израиле на фоне слухов о рецедиве онкологии

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле, выступившая против спецоперации на Украине, несколько десятилетий борется с раком груди. Недавно в СМИ появилась информация о рецедиве онкологии у эстрадной исполнительницы.

68-летняя артистка решила выйти на связь со своими поклонниками и рассказать о состоянии здоровья на фоне многочисленных слухов. В одной из соцсетей Лайма пригласила подписчиков на концерты в Литве. Также Вайкуле анонсировала три выступления в городах Израиля. Как сообщила певица, она полна сил.

Напомним, Вайкуле открыто выступила против действий ВС РФ и российских властей минувшим летом. Тогда она вышла на сцену с украинским флагом, таким образом поддержав Украину. Многие россияне отвернулись от звезды. Но она продолжает вести творческую деятельность и гастролировать по Европе.



