Лия Ахеджакова назвала заслуженным присуждение Чулпан Хаматовой театральной премии в Латвии

Народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова считает, что награждение актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой латвийской премией является заслуженным и никак не связано с политикой.

Ахеджакова уверена, что лучшей актрисой её коллегу по цеху признали зрители.

«Какая прелесть! Я счастлива, что есть такие зрители. Они её выбрали. Это соединение самого лучшего для актрисы: и невероятного дарования, и человеческого таланта. Она очень яркая актриса, у неё на ладони все. Можно посмотреть, какой она человек и какая актриса», – заявила Лия Меджидовна.

Накануне стало известно о том, что 47-летняя Чулпан Хаматова получила театральную награду латвийской премии «Ночь лицедеев». Народная артистка РФ была названа актрисой года за спектакль Post Scriptum в Новом Рижском театре.