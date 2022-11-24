Не обошлось без Милявской: Катя Лель раскрыла правду о скандале с Лерой Кудрявцевой

Певица Катя Лель рассказала о конфликте с ведущей Лерой Кудрявцевой. Напоминаем, что ссора между знаменитостями произошла в эфире телешоу «Суперстар! Возвращение».

Артистка посвятила свое выступление на передачи памяти покойного Пьера Нарцисса, однако вместо хита «Шоколадный заяц» исполнила свою композицию «Мой мармеладный». Такой поворот событий не устроил Кудрявцеву. Теледива призвала певицу понизить самомнение о своем творчестве.

После инцидента Катя отметила, что Лера специально ее спровоцировала в эфире. Кроме того, звездная блондинка вместе с Лолитой даже повышали на нее тон.

«Лера начала громко возмущаться, Лолита — кричать, Лера вместе с ней. Мне ситуация показалась беспредельной. Тогда я сказала: "Лолита, успокойся". Но это вырезали из эфира. Даже не верилось, что такое слышу в свой адрес», — откровенничает исполнительница.

Лель добавила, что считала Милявскую и Кудрявцеву своими подругами, поэтому не ожидала от них такого поступка.