News.ru: «Пугачеву в России хотят видеть многие, корпоративы расписаны вплоть до Рождества»

Пародист Даниил Калтура, который является самым известным двойником Аллы Пугачевой, в беседе с News.ru рассказал о том, что отъезд Примадонны из РФ сказался на его профессиональной деятельности.

Оказывается, вопреки негативному отношению россиян к Алле Борисовне, работы у Даниила более, чем предостаточно. Корпоративы расписаны на все новогодние праздники, признался артист.