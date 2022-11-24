Продюсер Первого канала Аксюта объяснил, почему Дмитрий Нагиев покинул «Голос»

Только спустя несколько месяцев представители Первого канала прервали молчание. По словам главного продюсера музыкального и развлекательного вещания канала Юрия Аксюты, Нагиев больше не ведет шоу.

«Сейчас мы дали ему небольшой творческий перерыв, творческий отпуск. Десять лет «Голосу», мы дали ему отдохнуть», — заявил Юрий Аксюта.

Дмитрий Нагиев, напомним, являлся ведущим вокальных проектов многие годы. В «Голос. 60+» звезду заменила Лариса Гузеева, что не понравилось поклонникам. Сейчас снимают детский «Голос». По слухам, его ведущей стала Яна Чурикова.



