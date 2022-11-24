Певица Кристина Орбакайте в образе Аллы Пугачевой на концерте обратилась к гражданам РФ

Кристина Орбакайте прервала молчание о своей знаменитой матери, покинувшей Россию. Наследница Аллы Борисовной Пугачевой сделала громкое заявление гражданам РФ прямо со сцены.

Исполнительница хита «Опять метель» под аплодисменты зала отдала дань своей родительнице. Она откровенно высказалась о будущем «беглянки»:

«Я счастливая женщина, мать, артистка. Ну и, конечно, счастливая дочь. Как сказала умная женщина, которая еще обязательно споет: "я мечтаю жить в то время, когда людская злоба уйдет в ритмы музыки, нам останется мирное небо над головой, здоровые и счастливые дети"».

Напомним, Алла Пугачева покинула родину вместе со своими детьми в конце сентября. Сейчас Примадонна российской эстрады находится в Израиле. Она там проживает мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом) и двойняшками Лизой и Гарри.