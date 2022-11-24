Певица Лобода оправдалась перед украинцами: «Поклонники хотят слышать от меня русские песни»

Родители первоклассников школы №66 в Иванове встали живым щитом для того, чтобы не допустить на занятия одноклассника детей. Родители утверждают, что
Российская исполнительница Наталья Подольская показала в социальных сетях свою фигуру в купальнике после похудения из-за съемок в телешоу «Ледниковый
Писатель Захар Прилепин считает необходимым ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Он не согласен с позицией Кремля касательно того,
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2 декабря 2022 года в концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» (Воронеж) выступит новый кумир молодёжи - певец, выступающий под сценическим
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