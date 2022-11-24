Певица Лобода оправдалась перед украинцами: «Поклонники хотят слышать от меня русские песни»

40-летняя украинская певица Светлана Лобода столкнулась с неоднозначной реакцией слушателей из Украины после выхода новой песни на родном языке. Впоследствии исполнительница сделала громкое заявление. Артистка заявила, что она принципиально не будет отказываться от русского языка.

Светлана несмотря на то, что минувшей весной сбежала из РФ, открыто выступив против спецоперации, не собирается отказываться от русскоязычного репертуара. Об этом артистка заявила недавно в одном из радиоэфиров.

Не буду отказываться от русского языка. Всю жизнь говорю на русском, мои близкие и друзья говорят на русском, - отметила звезда.

При этом Лобода добавила, что поклонники хотят слышать от нее как композиции на украинском языке, так и на русском и даже английском:

Многие переходят на украинский язык. Это принципиальная позиция, я понимаю. Но моя аудитория широкая —живущие по всему миру люди хотят слышать и русские песни, и украинские. И английские песни, которые сейчас готовлю. Поэтому так вот я буду действовать.